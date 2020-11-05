РИАМО - 5 ноя. Бывшего сотрудника ФСБ Виталия Ботонькина задержали в центре столице по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

«Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в причастности к хищениям из управляющей компании», — сказал источник в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что УК контролировала элитное жилье в московском квартале «Золотая миля». Речь идет о десятках миллионов рублей ущерба. ​