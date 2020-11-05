РИАМО - 5 ноя. Экспортные контракты на более чем 33 миллиона долларов заключили подмосковные компании при участии регионального фонда ВЭД, этого удалось добиться за первые 9 месяцев 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Она добавила, что этот показатель более чем втрое превышает плановые.
«Малому и среднему бизнесу не всегда просто найти ресурсы для активной работы по экспортному направлению. Сегодня вопрос можно решить при содействии фонда ВЭД», — отметила Зиновьева.
Полный список услуг фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно найти на сайте.
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