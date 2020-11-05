РИАМО - 5 ноя. Экспортные контракты на более чем 33 миллиона долларов заключили подмосковные компании при участии регионального фонда ВЭД, этого удалось добиться за первые 9 месяцев 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Всего услугами фонда ВЭД за первые девять месяцев этого года воспользовались 307 субъектов МСП региона. Экспортные контракты при участии фонда заключили 77 компаний, при этом 18 из них вышли на иностранные рынки впервые», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что этот показатель более чем втрое превышает плановые.

«Малому и среднему бизнесу не всегда просто найти ресурсы для активной работы по экспортному направлению. Сегодня вопрос можно решить при содействии фонда ВЭД», — отметила Зиновьева.

Полный список услуг фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно найти на сайте.