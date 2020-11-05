РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Мансарда выгорела на площади 64 квадратных метра в результате пожара в доме на Пролетарской улице микрорайона Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск Подольска 4 ноября днем загорелся жилой дом на Пролетарской улице. На момент прибытия первых пожарных расчетов горела мансарда по всей площади. Создавалась угроза распространения пожара на первый этаж.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня. В 16:02 произошла локализация пожара. В 16:45 - ликвидация открытого горения. В 20:14 - ликвидация последствий пожара. В результате возгорания выгорела мансарда на площади 64 квадратных метра, повреждена кровля и перекрытия, обуглены и закопчены стены и потолок на первом этаже. К счастью, в пожаре никто не пострадал», - говорится в сообщении.

На месте возгорания работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.