РИАМО - 5 ноя. Проект бюджета города Москвы на 2021 год предусматривает сохранение набранных темпов развития транспорта и обновления подвижного состава, сообщил РИАМО председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Эксперт считает, что Москва взяла верный курс на развитие электрических видов общественного транспорта.
«С одной стороны, это важно для экологии. С другой - именно трамвай является во всем мире лидирующим по провозной способности видом городского наземного транспорта. И только новых трамваев, согласно публичной информации, в 2021 году в Москву придет 109 единиц», - добавил Зотов.
Он также отметил важность обновления транспорта одновременно с развитием пассажирской инфраструктуры – остановок, транспортно-пересадочных узлов, их адаптацией для всех категорий граждан, включая маломобильных.
Ранее столичное правительство внесло в Мосгордуму проект нового трехлетнего бюджета города. Согласно документу, в 2021 году на строительство метро, дорог, ТПУ и других транспортных объектов выделяется 376,4 миллиарда рублей. На приобретение вагонов метро нового поколения, обновление парка автобусов, трамваев и закупку электробусов предполагается направить 51,6 миллиарда рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии