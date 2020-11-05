РИАМО - 5 ноя. Проект бюджета города Москвы на 2021 год предусматривает сохранение набранных темпов развития транспорта и обновления подвижного состава, сообщил РИАМО председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Для меня как человека, знающего интересы пассажиров, в том числе городского транспорта, это приятные новости. Транспорт – неотъемлемая часть жизни каждого москвича. И даже если вы никогда не пользуетесь общественным транспортом, то развитие каршеринга и инфраструктуры не может вас не интересовать», - сказал Зотов.

Эксперт считает, что Москва взяла верный курс на развитие электрических видов общественного транспорта.

«С одной стороны, это важно для экологии. С другой - именно трамвай является во всем мире лидирующим по провозной способности видом городского наземного транспорта. И только новых трамваев, согласно публичной информации, в 2021 году в Москву придет 109 единиц», - добавил Зотов.

Он также отметил важность обновления транспорта одновременно с развитием пассажирской инфраструктуры – остановок, транспортно-пересадочных узлов, их адаптацией для всех категорий граждан, включая маломобильных.

Ранее столичное правительство внесло в Мосгордуму проект нового трехлетнего бюджета города. Согласно документу, в 2021 году на строительство метро, дорог, ТПУ и других транспортных объектов выделяется 376,4 миллиарда рублей. На приобретение вагонов метро нового поколения, обновление парка автобусов, трамваев и закупку электробусов предполагается направить 51,6 миллиарда рублей.