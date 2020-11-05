РИАМО - 5 ноя. Арбитражный суд поддержал решение подмосковного управления Федеральной антимонопольной службы о нарушении закона на торгах по закупке услуг уборки придомовых территорий и общедомового имущества собственников жилья в Бронницах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении конкурсным управляющим ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» закона о закупках», — говорится в сообщении.

Ранее в УФАС поступило обращение от ООО «Святогор». Компания пожаловалась на действия ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» при проведении электронного конкурса на оказание услуг по комплексной уборке придомовой территории и общедомового имущества собственников помещений в жилых многоквартирных домах, находящихся в управлении заказчика на июль-декабрь 2019 года.

Подмосковное УФАС признало жалобу ООО «Святогор» обоснованной. Не согласившись с данным решением, заказчик обратился в суд, однако Арбитраж подтвердил обоснованность решения антимонопольного органа.