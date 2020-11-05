РИАМО - 5 ноя. По оценке начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, к 1 октября россияне скопили свыше 12 триллионов рублей вне банковской системы, эти деньги находятся у людей на руках или в кассах предприятий, сообщает РИА Новости.

«Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3% в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года», —​ сказал Осадчий.

Он добавил, что перед началом кризиса, связанного с пандемией коронавируса, рост составлял 7,1%.

Пандемия заставила людей откладывать деньги в купюрах по всему миру. Больше всего было отложено в марте и апреле. Эксперты предположили, что эти действия были связаны с паническими настроениями.​