РИАМО - 5 ноя. По оценке начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, к 1 октября россияне скопили свыше 12 триллионов рублей вне банковской системы, эти деньги находятся у людей на руках или в кассах предприятий, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что перед началом кризиса, связанного с пандемией коронавируса, рост составлял 7,1%.
Пандемия заставила людей откладывать деньги в купюрах по всему миру. Больше всего было отложено в марте и апреле. Эксперты предположили, что эти действия были связаны с паническими настроениями.
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