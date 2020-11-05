РИАМО - 5 ноя. Подмосковное управление ФАС привлекло ООО «Бизнестрейд» к административной ответственности на 50 тысяч рублей за нарушение федерального закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Действия ООО «Бизнестрейд» в части непредставления сведений (информации) в адрес Московского областного УФАС России привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции», — говорится в сообщении.

Орган занимается предупреждением монополистической деятельности и расследованиями картельных соглашений.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.