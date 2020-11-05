РИАМО - 5 ноя. Подмосковье и Москва продолжают интеграцию своих транспортных систем для запуска единой карты для оплаты проезда в общественном транспорте по всему Московскому региону, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сначала (единая – ред.) система будет запущена в пилотном режиме на стационарном оборудовании в Московской области, оплата проезда в переходный период будет доступна как по «Стрелке», так и по единой карте «Тройка», - сказал собеседник агентства.

С 2016 года в Московском регионе выпускают совмещенные карты «Тройка» и «Стрелка». Однако такие карты работают в рамках двух транспортных систем и имеют два разных баланса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о создании единой билетной проездной системы. Единая транспортная карта сделает поездки по региону более удобными.