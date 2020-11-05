РИАМО - 5 ноя. Для 5G в России предложили ввести новый диапазон 6ГГц, однако запуск сетей следующего поколения случится не раньше 2024 года, пишет в четверг газета «Известия».
Научно-исследовательский институт радио (НИИР) до конца 2021 года рассмотрит диапазон 6 ГГц для создания сетей пятого поколения. Проект может обойтись в несколько сотен миллионов рублей. Испытания могут помочь определить размеры зоны обслуживания, пропускную способность и временные задержки.
Выделение частот для сетей нового поколения проходит в России с трудом. Расчистку радиочастотного спектра для этих целей собираются начать в следующем году. Глобально гармонизированный диапазон 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G в стране использоваться не будет.
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