РИАМО - 5 ноя. Для 5G в России предложили ввести новый диапазон 6ГГц, однако запуск сетей следующего поколения случится не раньше 2024 года, пишет в четверг газета «Известия».

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) до конца 2021 года рассмотрит диапазон 6 ГГц для создания сетей пятого поколения. Проект может обойтись в несколько сотен миллионов рублей. Испытания могут помочь определить размеры зоны обслуживания, пропускную способность и временные задержки.

«С точки зрения возможных характеристик сети 5G диапазон 6 ГГц обеспечивает нечто среднее между диапазонами 3 ГГц и 24 ГГц (также рассматривался для сетей пятого поколения - ред). По емкости сети и времени задержки он лучше, чем диапазон 3 ГГц, но хуже, чем диапазон 24 ГГц. А вот с точки зрения размеров зоны покрытия все наоборот — лучше, чем 24 ГГц, но хуже, чем диапазон 3 ГГц», —​ говорится в материале.

Выделение частот для сетей нового поколения проходит в России с трудом. Расчистку радиочастотного спектра для этих целей собираются начать в следующем году.​ Глобально гармонизированный диапазон 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G в стране использоваться не будет​.