РИАМО - 5 ноя. Столичные врачи вылечили еще 3670 человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москвичи, победившие болезнь, могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Также бывшие Covid-пациенты могут также стать социальными волонтерами и помогать пациентам, проходящим лечение на дому.
Число жертв пандемии в Москве составляет 7071, в том числе 67 пациентов скончались за минувшие сутки. По состоянию на 4 ноября всего в столице выявлен 445 181 случай заражения коронавирусом.
В мегаполисе введены ряд ограничений — москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим, школьников 6-11 классов отправили на дистанционное обучение, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.
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5 НОЯБРЯ
- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.
- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.
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