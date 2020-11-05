РИАМО - 5 ноя. Столичные врачи вылечили еще 3670 человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3670 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 329 201», — сказала Ракова.

Москвичи, победившие болезнь, могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Также бывшие Covid-пациенты могут также стать социальными волонтерами и помогать пациентам, проходящим лечение на дому.

Число жертв пандемии в Москве составляет 7071, в том числе 67 пациентов скончались за минувшие сутки. По состоянию на 4 ноября всего в столице выявлен 445 181 случай заражения коронавирусом.

В мегаполисе введены ряд ограничений — москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим, школьников 6-11 классов отправили на дистанционное обучение, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

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5 НОЯБРЯ

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.