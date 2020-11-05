РИАМО - 5 ноя. Полицейские в Ступине задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр 32-летнего мужчину и его 31-летнюю супругу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники в одном из магазинов расплатились за товар двумя поддельными денежными купюрами достоинством 5 тысяч рублей каждая», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело. Во время обыска в квартире задержанных обнаружили и изъяты 11 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

«По результатам экспертизы установлено, что изъятые купюры изготовлены не по технологии «Гознака», – добавила Петрова.

Супруги пояснили, что банкноты они приобрели по 1700 рублей за штуку через интернет-магазин путем закладок в Москве. За неделю они уже успели расплатиться фальшивками в столице и области на сумму 60 тысяч рублей.