РИАМО - 5 ноя. С начала пандемии столичные врачи телемедицинского центра провели более 650 тысяч консультаций для больных Covid-19 и участников пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя. Телемедицинские консультации получили уже более 260 тысяч пациентов», — сказала Ракова.

Она добавила, что специалисты следят за здоровьем больных с легкой и средней тяжестью течения заболевания, состояние которых позволяет проходить лечение дома.

«Также врачи центра постоянно находятся на связи с участниками пострегистрационного исследования российской вакцины против коронавирусной инфекции, для них было проведено почти 120 тысяч консультаций», — добавила вице-мэр.

«Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя. Телемедицинские консультации получили уже более 260 тысяч пациентов», — сказала Ракова.