РИАМО - 5 ноя. В Москве до 22 ноября продлен режим дистанционного обучения для школьников 6-11 классов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что московские школьники находятся на удаленном обучении уже три недели. За этот период доля заразившихся коронавирусной инфекцией среди старшеклассников снизилась почти вдвое.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — написал Собянин в своем персональном блоге.

По словам мэра, в начале текущей недели ситуация с коронавирусом в городе вновь стала обостряться. Наблюдается рост количества новых больных, а также числа госпитализаций.

«Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября», — подчеркнул Собянин.

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



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