РИАМО - 5 ноя. В Госдуме изучают вопрос ужесточения правил оборота оружия, благодаря изменениям права владельцев нарезного и гладкоствольного оружия собираются уравнять, пишет в четверг газета «Известия».

Рынок гражданского нарезного оружия в стране в настоящее время ограничен требованием к его владельцам — они должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного оружия.

«Сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась», — отмечается в материале.

Изменения могут коснуться более чем 5 миллионов россиян. Они же могут создать ограничения для владения гладкоствольным оружием. По информации Росгвардии за прошлый год, на сегодняшний день россияне имеют на руках около 4,4 миллиона единиц такого оружия.

Всего россияне владеют около 6,6 миллиона различных видов оружия. Весь этот арсенал принадлежит около 3,9 миллиона человек.

«Сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась», — отмечается в материале.