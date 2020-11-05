РИАМО - 5 ноя. В четверг Московскому планетарию исполняется 91 год, сегодня это одно из самых завораживающих мест в городе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Почти сразу после открытия планетария его посетили Владимир Маяковский и Константин Паустовский. Маяковский был настолько впечатлен увиденным, что написал стихи «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий», — отмечается в материале.

Планетарий открылся в 1929 году. Идею сделать звезды мерцающими, проведя освещение, подал Паустовский. В разные годы в стенах планетария работали довоенный театр, Планетарский художественный театр эстрады и миниатюр, а также Фантастический театр.

Во время войны сотрудники планетария читали лекции об астрономии в госпиталях. Кроме того, его купол служил ориентиром для советских и вражеских летчиков, которые не стали бомбить здание. В 1947 году в планетарии появилась первая в мире астрономическая площадка. Сегодня она называется «Парк неба», один из главных ее экспонатов — модель «Земля — Луна».

С 1960 года в стенах планетария начались тренировки по астронавигации для космонавтов. Их прошли Юрий Гагарин, Герман Титов и другие легендарные космонавты. Сегодня здесь создают полнокупольные фильмы на собственной студии 3D-графики. Фильм под названием «Разноцветная Вселенная» стал лауреатом VI Всероссийской премии «За верность науке» и был награжден дипломом второй степени как лучший научно-популярный проект минувшего года.

С 2019 года в планетарии проводят церемонии бракосочетания. Подать заявление можно на сайте госуслуг.