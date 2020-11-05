РИАМО - 5 ноя. Наиболее активными получателями грантов «Московской электронной школы» за разработку материалов к урокам стали учителя начальных классов, а также преподаватели английского, русского языков и литературы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Обычно учителей награждают за сценарии уроков. На сегодняшний день вручено 2648 грантов, из них 1036 — за 10 месяцев 2020 года», — говорится в сообщении.

В текущем году вручили 1186 грантов за развитие проекта «Московской электронной школы». Их обладателями стали 686 преподавателей в возрасте от 22 до 78 лет.

Уточняется, что 85% получателей грантов — это учителя-женщины, которые имеют высокие навыки в сфере информационных технологий. Они стараются мотивировать своих учеников на приобретение новых знаний, которые пригодятся в будущем.