РИАМО - 5 ноя. Наиболее активными получателями грантов «Московской электронной школы» за разработку материалов к урокам стали учителя начальных классов, а также преподаватели английского, русского языков и литературы, сообщается на официальном сайте мэра города.
В текущем году вручили 1186 грантов за развитие проекта «Московской электронной школы». Их обладателями стали 686 преподавателей в возрасте от 22 до 78 лет.
Уточняется, что 85% получателей грантов — это учителя-женщины, которые имеют высокие навыки в сфере информационных технологий. Они стараются мотивировать своих учеников на приобретение новых знаний, которые пригодятся в будущем.
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