РИАМО - 5 ноя. Участники онлайн-квеста на портале «Узнай Москву» к 53-летию Останкинской башни ответят на десять вопросов о ее строительстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи дополнительно узнают много любопытных фактов о главном символе российского телевидения», — отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

Во время квеста участникам предстоит разобраться, что именно вдохновило конструктора Николая Никитина на постройку башни. Кроме того, надо будет определить глубину ее фундамента, за какое время бегуны достигали ее вершины , а также ответить на другие вопросы.

Результатами своего прохождения викторины пользователи портала «Узнай Москву» смогут поделиться в социальных сетях. Онлайн-квест доступен на сайте.