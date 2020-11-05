РИАМО - 5 ноя. Участники онлайн-квеста на портале «Узнай Москву» к 53-летию Останкинской башни ответят на десять вопросов о ее строительстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Во время квеста участникам предстоит разобраться, что именно вдохновило конструктора Николая Никитина на постройку башни. Кроме того, надо будет определить глубину ее фундамента, за какое время бегуны достигали ее вершины , а также ответить на другие вопросы.
Результатами своего прохождения викторины пользователи портала «Узнай Москву» смогут поделиться в социальных сетях. Онлайн-квест доступен на сайте.
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