РИАМО - 5 ноя. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется терять бдительность и пренебрегать мерами защиты, так как ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей.

«Повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая», – сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Естественный иммунитет человека является главной защитой от заболевания. Профессор отмечает, что вероятность второго заражения можно спрогнозировать исходя из того, каким был ответ иммунитета во время болезни в первый раз.

«Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, то это вопрос, который пока недостаточно изучен», – заключил Альтштейн.​

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