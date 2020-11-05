РИАМО - 5 ноя. Рост конкуренции на торгах и повышение прозрачности процесса торгов и закупок сэкономили для столицы свыше 1 триллиона рублей бюджетных средств с 2010 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общий объем экономии, достигнутый на торгах по госзакупкам за последние 10 лет, уже превысил средний размер годового бюджета Москвы на закупки для государственных нужд», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящее время среднее число участников торгов за один лот равно пяти. С 2010 года Москва провела свыше 1 миллиона закупок на общую сумму 8 триллионов рублей. При этом в настоящее время порядка 80% поставщиков — это представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Ежегодно Москва организует около 100 тысяч закупок на 800 миллиардов рублей. Количество уникальных поставщиков на сегодняшний день достигло 200 тысяч.