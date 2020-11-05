РИАМО - 5 ноя. Рост конкуренции на торгах и повышение прозрачности процесса торгов и закупок сэкономили для столицы свыше 1 триллиона рублей бюджетных средств с 2010 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В настоящее время среднее число участников торгов за один лот равно пяти. С 2010 года Москва провела свыше 1 миллиона закупок на общую сумму 8 триллионов рублей. При этом в настоящее время порядка 80% поставщиков — это представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые и индивидуальные предприниматели.
Ежегодно Москва организует около 100 тысяч закупок на 800 миллиардов рублей. Количество уникальных поставщиков на сегодняшний день достигло 200 тысяч.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии