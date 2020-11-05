РИАМО - 5 ноя. В столице на площадке ICT.Moscow теперь можно найти всю необходимую информацию о развитии искусственного интеллекта (ИИ) во всем мире, проект предназначен для представителей бизнеса и разработчиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«Проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов. В том числе благодаря им наш город относят к мировым лидерам по внедрению современных решений. За продвинутыми технологиями — будущее мегаполисов», - подчеркнула заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Он обратила внимание на то, что для повышения уровня жизни в мегаполисе нужно продолжать развитие и стимулирование современных технологий.

Сергунина отметила, что на площадке опубликовано порядка 700 новейших российских и международных практик применения искусственного интеллекта. Все они распределены согласно функционалу. Так, есть рубрики «Наука», «Ритейл и e-commerce», «Промышленность и энергетика», «Культура и искусство», «Образование», «Спорт», «Социальная сфера» и так далее.

Между тем, отдельно представлена витрина, в которой расположились московские решения в сфере искусственного интеллекта. В нее входит 300 технологий.

Проект призван помочь в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта. Благодаря ему бизнесмены смогут в рамках одной платформы получать самую актуальную информацию.

«Мы видим в этом прямой эффект. Теперь это не просто база знаний, а полноценный портал-навигатор по возможностям искусственного интеллекта», — отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

База знаний об искусственном интеллекте была запущена на ICT.Moscow в феврале этого года при экспертной поддержке департамента информационных технологий столицы. Ее наполняют совместно с российскими разработчиками ИИ-продуктов. С конца апреля в ней стали публиковаться практики применения ИИ для борьбы с распространением коронавируса.