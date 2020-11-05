РИАМО - 5 ноя. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек в Истре, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в Истре задержали мужчину за преступление против половой неприкосновенности детей. По предварительным данным следствия, к преступлению причастен 34-летний местный житель.
В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности.
С детьми собираются провести разъяснительные беседы.
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