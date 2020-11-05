РИАМО - 5 ноя. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек в Истре, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Истре задержали мужчину за преступление против половой неприкосновенности детей. По предварительным данным следствия, к преступлению причастен 34-летний местный житель.

«Инцидент произошел вечером 4 ноября на детской площадке в одном из поселков городского округа Истра. Местный житель подошел к двум девочкам семи и девяти лет, заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности.

С детьми собираются провести разъяснительные беседы.