РИАМО - 5 ноя. За минувшие сутки в Москве умерли 67 пациентов с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7071, сообщает столичный оперштаб.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом», — напоминается в сообщении.

В столице 4 ноября выявили 5826 новых случаев коронавируса. Общее число случаев Covid-19 в городе составляет на текущий момент 445 181.

Ранее требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний и учреждений продлили до 29 ноября. Свыше 1,22 миллиона человек в Москве сейчас работают удаленно. Число пассажиров в общественном транспорте снизилось примерно на 40%.

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5 НОЯБРЯ

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.