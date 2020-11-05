РИАМО - 5 ноя. В четверг температура воздуха в Москве и Подмосковье днем составит до плюс 10 градусов, возможны небольшие дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Воздух в Москве прогреется до 7-9 градусов, по области — до 5-10 градусов. Облачно, местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди», — говорится в сообщении.

Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным.

Специалисты отмечают, что такая погода неблагоприятна для для метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами.