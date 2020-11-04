РИАМО - 4 ноя. На перегоне Бескудниково - Москва-Бутырская Савеловского направления Московской железной дороги мужчина получил травмы, из-за этого произошел сбой в движении электричек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«Сегодня в 19:30 на перегоне Бескудниково - Москва-Бутырская Савеловского направления МЖД произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, переходил железную дорогу в неположенном месте перед близко идущим поездом», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на время, потраченное на оказание медпомощи пострадавшему, в пути задерживаются несколько пригородных поездов Савеловского направления, МЦД-1 и аэроэкспрессов в сторону аэропорта Шереметьево и обратно.

Он добавил, что диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы ввести поезда в график.

«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства и призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры», - подчеркнул представитель пресс-службы МЖД.