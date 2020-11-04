РИАМО - 4 ноя. 34-летнего мужчину задержали в городском округе Истра по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности двух девочек, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в среду около 18:00 на детской площадке в одном из поселков городского округа Истра местный житель подошел к двум девочкам семи и девяти лет.

«Под надуманным предлогом он заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности», - говорится в сообщении.

На месте преступления злоумышленника задержали сотрудники ППС ОМВД по городскому округу Истра. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.

«Главное следственное управление обращается ко всем родителям, а также взрослым, несущим ответственность за детей, и напоминает о не допустимости оставления малолетних одних без присмотра», - подчеркивается в материале.

С детьми нужно обязательно вести разъяснительные беседы, чтобы они были осторожны с незнакомыми людьми, не доверялись им и никуда не шли за ними.