РИАМО - 5 ноя. Историю Древней Руси интереснее изучать по наглядным пособиям. Для такого «открытого урока» идеально подходит подмосковная Коломна, история которой началась в 1177 году. Сначала деревянное поселение входило в состав Рязанского княжества, а в XIV веке Коломна присоединилась к Московскому княжеству. Реальные истории и легенды Коломенского кремля и посада можно узнать в новом выпуске подкаста «Путь-дорога».

В новом выпуске подкаста ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, как устроены кремлевские ворота-убийцы, кто украл кирпичи из древних стен, была ли Марина Мнишек женщиной-птицей и откуда в Коломне единороги. Также слушатели узнают, как коломенские колокола стали героями оперы, какую стену обнять, чтобы прикоснуться к XVI веку, и почему гуляй-город - это не о празднике, а о войне.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Серпухов, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.