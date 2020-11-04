РИАМО - 4 ноя. Титул чемпионки России по велоспорту завоевала спортсменка из Московской области Мария Новолодская, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпионат России по велосипедному спорту прошел в Санкт-Петербурге с 29 октября по 4 ноября.

«В дисциплине «трек-мэдисон» среди женщин подмосковная спортсменка Мария Новолодская в паре с Гульназ Хатунциевой с результатом 88 очков завоевали золотые медали соревнований», - говорится в сообщении.

Серебро у Дианы Климовой и Тамары Дроновой (46 очков), а тройку лучших замкнули Ольга Никишина и Мария Ростовцева (17 очков).

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что для Новолодской эта золотая медаль стала второй на чемпионате страны по велоспорту. Несколькими днями ранее спортсменка победила в дисциплине «трек-омниум».

«В середине октября она завоевала золото на европейском первенстве. Желаю спортсменке сохранить этот победный настрой и заряженность на результат на следующих стартах», - добавил министр.