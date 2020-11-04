РИАМО - 4 ноя. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому увеличивается численность сотрудников уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на две единицы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Последний раз численность личного состава ФСИН изменялась в 2015 году.

«Теперь количество сотрудников службы будет составлять 225 тысяч 285 единиц», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте ведомства, директором ФСИН России является Александр Калашников.

Ведомство осуществляет правоприменительные функции, контроль и надзор в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, и подсудимых, находящихся под стражей.​