РИАМО - 4 ноя. Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей различного достоинства на международных соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок президента Республики Татарстан», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходит с 1 по 4 ноября в Казани. Спортсмены завоевали медали различного достоинства: золото в дисциплине «Трамплин 1 метр» среди юниоров на счету Вячеслава Качанова, а Елизавета Кузина отличилась в дисциплинах «Вышка 10 метров» и «Трамплин 3 метра» среди женщин.

«Серебряных наград удостоилась Дарья Сельвановская в дисциплинах «Вышка 10 метров» и «Трамплин 3 метра» среди женщин. А бронзовую медаль получил Виктор Повзнер в дисциплине «Трамплин 1 метр» среди мужчин», - говорится в сообщении.

Кроме того, Татьяна Степанова и Дарья Сельвановская в синхронных прыжках с трехметрового трамплина также завоевали бронзу.

«Состязания в Казани стали первыми для прыгунов в воду за долгое время. Это хорошая возможность вновь почувствовать соревновательную атмосферу, выступить и в дальнейшем доработать прыжки. Поздравляю подмосковных спортсменов с возобновлением соревновательного сезона и успешным выступлением на Кубке президента Республики Татарстан», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.