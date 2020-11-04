РИАМО - 4 ноя. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили образцы коронавирусной инфекции в смывах с поверхностей магазинов, транспорта и больниц, сообщает Газета.ru.

«Всего проведено более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие Covid-19. Из них коронавирус был обнаружен в 322 образцах с поверхностей объектов в больницах, магазинах и в транспорте», - говорится в сообщении.

При этом специалисты не обнаружили коронавирусную инфекцию в продуктах питания.

С начала пандемии на территории России зарегистрировано 1 693 454 случая коронавирусной инфекции, умерли 29 217 заболевших, выздоровел 1 266 931 пациент.​

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 422 человека выздоровели после коронавируса в Московской области. Всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.