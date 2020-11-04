РИАМО - 4 ноя. Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой объявил, что отменяет часть постановок из-за болезни своего руководителя Олега Меньшикова, сообщает Газета.ru.

«Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья», — говорится в сообщении.

Все прочие спектакли в театре состоятся по расписанию. Зрители могут сдать купленные билеты на спектакли с участием Меньшикова.

О причинах плохого самочувствия директора и художественного руководителя в театре не рассказали.​