РИАМО - 4 ноя. На станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии столичной подземки тестируется новый информационный сервис, который позволит заранее узнавать о загруженности вагонов прибывающих поездов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Еще один такой информационный сервис появится чуть позже на станции «Мичуринский проспект». Но он будет в другом техническом исполнении.

«Данные о загрузке вагонов в обоих случаях будут транслироваться на основе информации, полученной онлайн. Так, вы сможете выбирать наименее заполненный вагон, где проще соблюдать социальную дистанцию. А мы рассмотрим возможность их масштабирования на другие наиболее загруженные станции», - говорится в сообщении.

После выхода новой версии приложения «Метро Москвы» полезные сведения о степени загрузки вагонов и время прибытия поезда будут у каждого пассажира в смартфоне.