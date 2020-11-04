РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Причиной возгорания дома в микрорайоне Климовск Подольска могла стать старая электропроводка, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Почти три часа проводятся работы по ликвидации пожара, произошедшего в доме №26 по улице Пролетарской в микрорайоне Климовск. По предварительной информации, причиной возгорания стала старая электропроводка. Усложнило ситуацию с тушением и то, что чердак был захламлен, деревянные конструкции не обработаны специальными составами», - говорится в сообщении.

Подразделения пожарных частей Подольского гарнизона, а также газовую службу, УМВД России по Подольску, скорую помощь и другие структуры поблагодарили за слаженную оперативную работу, благодаря которой удалось избежать жертв.

«Обращаем внимание жителей частного сектора на недопустимость установки каких-либо конструкций в полосе отвода дороги. В данном случае почти возле каждого дома установлены металлические столбы, которые затрудняют передвижение пожарных машин. Также хочется обратить внимание всех собственников частных домов на недопустимость захламления проходов, проездов и необходимость обработки деревянных конструкций специальными составами, которые минимизируют шанс возгорания. Важнейшим фактором является и состояние проводки, которая в большинстве случаев является причиной пожаров», - заключается в материале.