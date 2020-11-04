РИАМО - 4 ноя. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству страны разработать стратегию социально-экономического развития России до 2050 года и сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года, сообщает Газета.ru.

«Обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», — говорится в указе президента.

Данное распоряжение дано правительству в целях исполнения Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года.

Российское правительство должно не только создать условия для сокращения и предотвращения выбросов, но еще и увеличить поглощение подобных газов.​