РИАМО - 4 ноя. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству страны разработать стратегию социально-экономического развития России до 2050 года и сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года, сообщает Газета.ru.
«Обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», — говорится в указе президента.
Данное распоряжение дано правительству в целях исполнения Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года.
Российское правительство должно не только создать условия для сокращения и предотвращения выбросов, но еще и увеличить поглощение подобных газов.
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