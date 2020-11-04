РИАМО - 4 ноя. Картина студии «ВоенФильм», посвященная подвигу курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года, в среду вышла в широкий прокат, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Работа над фильмом началась в августе 2018 года в Подольске. Тогда по кинематографической традиции губернатор региона Андрей Воробьев вместе с режиссером Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым разбил тарелку о штатив камеры, дав символический старт съемкам. Изначально премьера кинокартины была запланирована на май, но планы изменились из-за ситуации с Covid-19.

«Более 4 тысяч жителей Подмосковья приняли в съемках фильма непосредственное участие. Одни помогали, предоставили авторам сценария свои личные архивы, дневники, письма с фронта, фотографии, другие участвовали в массовках, третьи работали как волонтеры на строительстве главной декорации фильма — деревни на Ильинском рубеже», - сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Сценарий написан на основе документов, которые долгое время находились под грифом «секретно». Материалы были переданы Центральным архивом Минобороны РФ Благотворительному фонду имени Подольских курсантов. Идею фильма поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В 2017 году проект фильма стал обладателем губернаторской премии «Наше Подмосковье» в номинации «Объединение».

Согласно сюжету, подольские курсанты получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. Большинству из них было суждено остаться здесь навсегда.

Фильм покажут в 80 странах мира. Лента выйдет не только на русском, но и на английском и немецком языках.

Ознакомиться с расписанием показов можно на сайтах кинотеатров, картина идет под грифом 12+. При посещении кинотеатров следует надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.