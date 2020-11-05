РИАМО - 5 ноя. Первый рейс компании «Аэрофлот» из российской столицы в Токио после прерванного авиасообщения из-за пандемии коронавируса вылетит вечером в четверг, сообщается на сайте авиакомпании.​

Международное авиасообщение ограничено в РФ из-за пандемии Covid-19 с 27 марта. За последние месяцы Россия возобновила авиасообщение с рядом стран. В частности, рейсы летают в Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Швейцарию, Белоруссию и так далее.

«Первый рейс в Токио запланирован на 5 ноября 2020 года, рейсы на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям)», - говорится в сообщении.

По мере восстановления международного авиасообщения частота выполнения рейсов в другие страны может меняться.

Самолет в Японию вылетит из столичного аэропорта Шереметьево в 22:30. Он приземлится в токийском аэропорту Ханэда на следующий день в 14:15.​