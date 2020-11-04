РИАМО - 4 ноя. Вечером в среду в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском отменили и задержали 27 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса, семь отменили. В Шереметьеве отменили семь рейсов, задержали два. В аэропорту Домодедово задержано шесть рейсов, отменено два.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в воздушной гавани отменили один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.