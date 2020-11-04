РИАМО – 4 ноя. Президент России Владимир Путин сообщил, что страна не стремится кому-то понравиться, ее главная цель – укрепление единства, сообщает kp.ru.

Так, глава государства прокомментировал необходимость прописывания в Конституции страны понятий семья и защита традиционных ценностей. Кроме того, Путин отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать межрелигиозных конфликтов в России.

«В обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами, десятилетиями… Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране», - подчеркнул Путин.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник является одним из самых молодых в стране. Его отмечают с 2005 года.​