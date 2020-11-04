РИАМО - 4 ноя. Каждый день в специальной обработке предприятий, детских домов, больниц, соединений и воинских частей ЗВО принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Дезинфекцию проводят на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей в местах дислокации гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

«В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты танковой армии ежедневно задействуют порядка 70 многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ», - говорится в сообщении.

В соединениях и воинских частях военнослужащие РХБ обрабатывают места с высоким уровнем риска распространения вирусных заболеваний, в частности, контрольно-пропускные пункты, контрольно-технические пункты, столовые, склады и спальни.

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4 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 422 человека выздоровели после коронавируса в Московской области. Всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.