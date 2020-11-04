РИАМО - 4 ноя. В 1/8 финала Кубка России по футболу сыграют самарские «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и все команды Российской премьер-лиги (РПЛ), кроме «Рубина» и «Ротора», сообщает Газета.ru.

«Пары определятся в ходе жеребьевки», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Российского футбольного союза, обладателем Олимп-Кубка России сезона 2019/20 был петербургский ФК «Зенит». Летом он сыграл за кубок с подмосковными Химками и выиграл с минимальным разрывом (0:1).

В этом сезоне игры в рамках Кубка России продлятся до 12 мая 2021 года.​