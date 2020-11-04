РИАМО - 4 ноя. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 569 случаев коронавируса, лидерами по числу заболевших на текущий момент являются Королев - 57 случаев и Ленинский округ – 44 случая, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

29 новых случаев заболевания выявили в Подольске, 28 – в Серпухове, по 25 – в Воскресенске и Мытищах, 22 – в Коломне, по 20 – в Сергиево-Посадском округе и Домодедове, 17 – в Раменском округе, по 15 – в Балашихе и Жуковском.

В Чехове и Пушкинском округе за сутки подтвердили по 14 случаев коронавирусной инфекции, в Красногорске – 13, в Дмитровском округе – 12, в Одинцовском округе – 11, в Лобне, Кашире, Люберцах, Талдомском округе – по десять, в Котельниках, Ивантеевке, Химках, Рузском округе и Черноголовке – по девять.

По восемь новых случаев зафиксировали в Щелкове и Электрогорске, по семь – в Богородском округе и Солнечногорске, шесть – в Ступине, по пять – в Клину, Озерах, Долгопрудном, Пущине, Луховицах, по четыре – в Дзержинском, Шатуре, Волоколамске, по три – в Краснознаменске, Дубне, Истре, Реутове, Орехово-Зуевском округе.

По два новых случая инфицирования зарегистрировали в Бронницах, Можайске, Лыткарине, Наро-Фоминском округе, Электростали, по одному – в Зарайске, Павловском Посаде, Лотошине, Протвине, Фрязине.

В остальных городских округах Московской области за сутки не выявили ни одного случая коронавируса.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 422 человека выздоровели после коронавируса в Московской области. Всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.