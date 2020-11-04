РИАМО - 4 ноя. Хлопок аккумулятора от скутера привел к пожару в квартире в Южном административном округе Москвы, возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В 15:33 в среду поступило сообщение о возгорании в квартире 25-этажного многоквартирного дома по адресу: Электролитный проезд, дом 16, корпус 1.

«В одной из квартир на 14 этаже произошел хлопок аккумулятора электроскутера, который привел к возгоранию личных вещей и мебели на площади 1 квадратный метр. В 15:53 пожар ликвидирован», - отмечается в сообщении.

Сведений о пострадавших при возгорании в квартире не поступало. В результате хлопка пострадали стекла на окнах квартиры.