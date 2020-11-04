РИАМО - 4 ноя. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 422 пациента, всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего в Московской области зафиксировано 89 058 случаев Covid-19, скончались 1 653 пациента.

Из-за угрозы Covid-19 на повышение качества и доступности медицинской помощи в Подмосковье выделят значительные средства. Так, на развитие ЕМИАС будет направлено около 1,1 миллиарда рублей, из них свыше 360 миллионов рублей – это средства из федерального бюджета.

Жители Московской области старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию по 15 ноября. При этом социальные карты для проезда им не блокируют. Кроме того, можно гулять и выходить в магазин.

В общественных местах и пассажирском транспорте региона следует соблюдать масочный режим.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 422 человека выздоровели после коронавируса в Московской области. Всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.