РИАМО - 4 ноя. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 422 пациента, всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.
Всего в Московской области зафиксировано 89 058 случаев Covid-19, скончались 1 653 пациента.
Из-за угрозы Covid-19 на повышение качества и доступности медицинской помощи в Подмосковье выделят значительные средства. Так, на развитие ЕМИАС будет направлено около 1,1 миллиарда рублей, из них свыше 360 миллионов рублей – это средства из федерального бюджета.
Жители Московской области старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию по 15 ноября. При этом социальные карты для проезда им не блокируют. Кроме того, можно гулять и выходить в магазин.
В общественных местах и пассажирском транспорте региона следует соблюдать масочный режим.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
4 НОЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Еще 422 человека выздоровели после коронавируса в Московской области. Всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек.
- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.
- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.
- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.
- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.
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