РИАМО - 4 ноя. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 569 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии выявлено более 89 тысяч случаев заболевания, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 89 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 653 человека», - говорится в сообщении.

В больницах Подмосковья наблюдаются и проходят лечение пациенты с подтвержденным коронавирусом из Москвы и других российских регионов, а еще из-за рубежа.

Жителям Московской области рекомендуют вызывать врача на дом при появлении любых симптомов простудного заболевания.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8(800)550-50-30. А также запущен тематический сайт.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 422 человека выздоровели после коронавируса в Московской области. Всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.