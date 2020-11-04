РИАМО - 4 ноя. Президенту РФ Владимиру Путину провели экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря на территории столичного Кремля, сообщается на сайте главы государства.

Экспозиция нового музея находится под землей на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля.

«Новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек XII – начала XIII века, периода становления Москвы», - отмечается в сообщении.

Также на данном месте обнаружили фрагменты монастырских построек XIV–XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества.

Все находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с этим глава государства летом 2016 года поручил создать подземный музейный комплекс.

Ранее в среду Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади. Церемония была приурочена ко Дню народного единства.