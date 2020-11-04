РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Пожарные ликвидируют возгорание в доме на Пролетарской улице микрорайона Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пожар в микрорайоне Климовск. В среду днем на улице Пролетарской произошло возгорание в доме №26. В настоящее время на месте происшествия работают 5 экипажей пожарных машин», - говорится в сообщении.

На месте пожара также находятся представители газовой службы, полиции и скорая помощь.