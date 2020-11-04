РИАМО - 4 ноя. В столице и Подмосковье до 7 ноября продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать в столице с 01:00 5 ноября до 01:00 7 ноября, в Московской области – с 23:00 5 ноября до 23:00 7 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской областей Центрального федерального округа.

Пятого ноября в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юго-востоке Подмосковья умеренный. Ветер будет дуть юго-западный, западный с порывами. Температура будет в пределах плюс 7-9 градусов.

В ночь на 6 ноября в Московском регионе прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Температура ожидается плюс 4-6 градусов. Порывистый ветер усилится. Днем аналогичная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 7-9 градусов.

Седьмого ноября ночью ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура будет в пределах плюс 4-6 градусов. Днем ожидается теплая погода, температура может поняться до плюс 11 градусов, также не прогнозируется осадков.