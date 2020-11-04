РИАМО - 4 ноя. Свыше 30 нарушителей масочного режима выявили в среду в торговых центрах, расположенных на севере Москвы, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Антон Камнев.

Рейды по соблюдению антиковидных мер прошли в ТЦ «Водный», ТРЦ XL и ТК «Галерея Аэропорт».

«Сегодня ОАТИ совместно с полицией проведено обследование торговых центров в Северном административном округе. В результате обследования составлено 34 протокола по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы», - подчеркнул Камнев.

В столице нужно соблюдать масочно-перчаточный режим во всех общественных местах. За нарушение этого правила полагается штраф в 4 тысячи рублей. За проезд без маски в общественном транспорте – 5 тысяч рублей.

С начала пандемии в городе зафиксирован 445 181 случай Covid-19, скончались 7004 пациента с подверженным коронавирусом, врачи вылечили 325 531 человека.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 422 человека выздоровели после коронавируса в Московской области. Всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.