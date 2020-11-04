РИАМО – 4 ноя. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что заложенность ушей также является симптомом коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом Covid-19», — подчеркнула Пшеничная.

Она привела в пример исследование турецких специалистов. Они сообщили, что у 12% зараженных коронавирусом встречается такой симптом.

При этом уши закладывает и при ОРВИ. Как правило, заложенность проходит через пару дней. К лор-врачу нужно обращаться при боли в ушах.​

С начала пандемии в РФ выявлено 1 693 454 случая коронавируса, умерли 29 217 заболевших, выздоровел 1 266 931 человек.​

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 422 человека выздоровели после коронавируса в Московской области. Всего с начала пандемии выздоровел 66 291 человек.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.