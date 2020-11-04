РИАМО - 4 ноя. На 76-м году жизни умер директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ, профессор Михаил Панасюк, сообщается на сайте вуза.

«Коллектив Московского университета <…> выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», - говорится в сообщении.

14 августа в этом году профессору исполнилось 75 лет. Он работал на должности директора НИИ ядерной физики имени Скобельцына МГУ с 1992 года.

Панасюк является автором свыше 800 научных публикаций, в том числе 19 книг и восьми учебных пособий, одного открытия, трех патентов и пяти свидетельств о регистрации прав на программное обеспечение.